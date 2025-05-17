Врач назвала идеальный продукт для тех, кто следит за весом

«Эфирные масла и органические кислоты могут усиливать секрецию желудочного сока, что нежелательно при гастрите с повышенной кислотностью. Кроме того, редис содержит оксалаты, которые могут способствовать образованию камней у людей с предрасположенностью к мочекаменной болезни», — добавила собеседница агентства.