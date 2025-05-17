Врач назвала идеальный продукт для тех, кто следит за весом

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Обеспечить стройность и нормализовать работу кишечника поможет редис, калорийность которого составляет всего 16 килокалорий на 100 граммов продукта, рассказала РИА Новости аллерголог-иммунолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Наталья Попова.
«Благодаря высокому содержанию клетчатки редис способствует улучшению пищеварения и нормализации работы кишечника. Редис идеально подходит для тех, кто следит за своим весом, ведь в 100 граммах продукта всего около 16 килокалорий», — сказала Попова.
Чтобы сохранить максимальное количество полезных веществ, редис лучше всего употреблять в свежем виде, так как термическая обработка снижает содержание витамина C и некоторых других полезных веществ в его составе.
Однако употребление редиса следует ограничить при проблемах с желудочно-кишечным трактом. Из-за высокого содержания клетчатки и эфирных масел редис может раздражать слизистую оболочку желудка и кишечника. Поэтому его следует избегать при обострениях язвенной болезни, гастрита, колита и других воспалительных заболеваниях ЖКТ.
«Эфирные масла и органические кислоты могут усиливать секрецию желудочного сока, что нежелательно при гастрите с повышенной кислотностью. Кроме того, редис содержит оксалаты, которые могут способствовать образованию камней у людей с предрасположенностью к мочекаменной болезни», — добавила собеседница агентства.