Роспотребнадзор дал советы родителям по сборам ребенка в загородный лагерь

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Перед отправкой ребенка в лагерь важно правильно собрать его вещи, напомнить детям правила гигиены, не рекомендуется давать или передавать сладости и скоропортящиеся продукты, заявили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Перед отправкой важно правильно собрать вещи, чтобы обеспечить комфорт и безопасность вашего ребенка в течение 21-дневной смены. Прежде всего, необходимо подписать или каким-либо образом выделить багаж ребенка, чтобы он мог легко опознать свои вещи среди рюкзаков и чемоданов других детей», — сказали в пресс-службе.
Там добавили, что также детям перед поездкой необходимо напомнить правила гигиены: умываться, чистить зубы, принимать душ и мыть руки до и после еды, а также после посещения туалета.
«Важно использовать только индивидуальные предметы личной гигиены, такие как зубные щетки и полотенца, и избегать использования чужих вещей», — отметили в ведомстве.
Роспотребнадзор также напомнил, что использование парфюмерии и средств от насекомых должно быть умеренным, чтобы не вызывать дискомфорта у окружающих. «Не рекомендуется давать или передавать детям в лагерь сладости, скоропортящиеся продукты. Например, лимонады, соки и нектары в больших упаковках, консервы, пирожные с кремом, торты, мясные и рыбные продукты, еду домашнего приготовления. Не стоит брать с собой в лагерь и лапшу быстрого приготовления. Дети в лагере получают полноценное 5−6 разовое питание», — рассказали в Роспотребнадзоре.
Там уточнили, что в чемодан ребенка из одежды рекомендуются 7−8 футболок, отдельно белая футболка для прощальных пожеланий. Иногда дети в конце смены расписываются на ней специальными фломастерами или красками.
Также необходим спортивный костюм, кофты, джинсы, брюки, шорты, нарядная одежда, пижама и купальники для девочек, плавки для мальчиков. Еще нужны головные уборы, солнцезащитные очки и дождевики, пояснили в ведомстве.
«Что касается вещей для гигиены: мочалка, мыло, зубная паста, полотенца, расчески, ножницы для ногтей и для девочек женские гигиенические средства. Если в лагере предусмотрено купание — бассейн или открытый водоем — плавки, купальники, обувь», — добавили в Роспотребнадзоре.
Там напомнили, что важно также не забыть о необходимых документах: путевке в лагерь, документах, удостоверяющих личность ребенка или их копии, медицинской справке и согласии с правилами лагеря. «В рюкзак ребенка рекомендуются положить альбом, книгу или журнал, влажные салфетки, сумму наличных денег, телефон и бутылку с водой, обязательно подписанную», — подчекрнули в Роспотребнадзоре.