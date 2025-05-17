Роспотребнадзор дал советы родителям по сборам ребенка в загородный лагерь

Роспотребнадзор также напомнил, что использование парфюмерии и средств от насекомых должно быть умеренным, чтобы не вызывать дискомфорта у окружающих. «Не рекомендуется давать или передавать детям в лагерь сладости, скоропортящиеся продукты. Например, лимонады, соки и нектары в больших упаковках, консервы, пирожные с кремом, торты, мясные и рыбные продукты, еду домашнего приготовления. Не стоит брать с собой в лагерь и лапшу быстрого приготовления. Дети в лагере получают полноценное 5−6 разовое питание», — рассказали в Роспотребнадзоре.