Россиян предупредили о «спокойной» погоде: Вильфанд выступил с прогнозом на следующую неделю

По его словам, жарких дней не ожидается почти на всей территории России. Высокие температуры прогнозируются в Республике Алтай и Алтайском Крае. На выходных на этих территориях воздух прогреется до 30 градусов, уточнил Роман Вильфанд. С начала следующей недели, добавил научный руководитель Гидрометцентра, в центре европейской части России температура понизится до 15 градусов.