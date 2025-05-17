Россиян предупредили о «спокойной» погоде: Вильфанд выступил с прогнозом на следующую неделю

Россияне вовсю готовятся к летнему сезону. Однако температура не планирует сильно повышаться в ближайшие дни. Погода будет «спокойной» всю следующую неделю, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.
По его словам, жарких дней не ожидается почти на всей территории России. Высокие температуры прогнозируются в Республике Алтай и Алтайском Крае. На выходных на этих территориях воздух прогреется до 30 градусов, уточнил Роман Вильфанд. С начала следующей недели, добавил научный руководитель Гидрометцентра, в центре европейской части России температура понизится до 15 градусов.
«Нигде такой жаркой погоды больше не будет. В целом, достаточно спокойная ситуация на территории России. Нельзя сказать, что где-то будет супержаркая погода», — конкретизировал Роман Вильфанд.
Петербургский синоптик Александр Колесов отметил, что жителей на выходных ожидает теплая погода. Воздух прогреется до 17 градусов.