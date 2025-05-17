Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что передача Крыма Украинской ССР в 1954 году была произведена с целью укрепления личной власти первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
Мединский отметил, что власть Хрущева была нестабильной и ему требовалась поддержка, особенно со стороны украинских партийных руководителей.
— Хрущев на волоске вообще висит, ему нужен каждый голос, особенно украинских начальников, ему нужны эти голоса в ЦК (центральном комитете КПСС — прим. «ВМ»). Все это объяснялось, что там вода идет с Украины, какие-то исторические связи, единый народно-хозяйственный комплекс — это все галиматья, — сказал Мединский на лекции в программе «Рассказы из русской истории» на телеканале «Соловьев.Live».
По его словам, для обоснования передачи полуострова власти СССР использовали 300-летие Переяславской рады и аргументы об общих водных ресурсах и исторической связи между Крымом и Украиной.
В апреле президент США Дональд Трамп назвал требования о передаче Крыма и других территорий Украине нелепыми. Генерал-майор ВВС Турции в отставке Беязыт Караташ также заявил, что Зеленский должен признать утрату Крыма и Донбасса, чтобы не потерять Черноморское побережье.