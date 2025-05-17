Мединский: Крым передали Украине для укрепления власти Хрущева

— Хрущев на волоске вообще висит, ему нужен каждый голос, особенно украинских начальников, ему нужны эти голоса в ЦК (центральном комитете КПСС — прим. «ВМ»). Все это объяснялось, что там вода идет с Украины, какие-то исторические связи, единый народно-хозяйственный комплекс — это все галиматья, — сказал Мединский на лекции в программе «Рассказы из русской истории» на телеканале «Соловьев.Live».