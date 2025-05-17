Вильфанд успокоил россиян по поводу жары в России

Погода в России на этой неделе будет нежаркой.
В ближайшую неделю на большей части территории России не ожидается жаркой погоды, климатическая ситуация будет спокойной. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Нигде такой жаркой погоды больше не будет. В целом, достаточно спокойная ситуация на территории России. Нельзя сказать, что где-то будет супержаркая погода», — заявил Вильфанд РИА Новости. По его словам, исключение составляют Республика Алтай и Алтайский край, где в выходные дни температура воздуха поднимется до 30 градусов и выше.
Вильфанд также добавил, что в центре европейской части страны сохранится комфортная майская погода до конца недели, однако затем ожидается приход циклона, который понизит дневную температуру примерно до 15 градусов. Кроме того, синоптик отметил, что в течение следующей недели по всей территории региона прогнозируется облачная погода, которая ограничит поступление солнечного света.