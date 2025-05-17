Вильфанд успокоил россиян по поводу жары в России

«Нигде такой жаркой погоды больше не будет. В целом, достаточно спокойная ситуация на территории России. Нельзя сказать, что где-то будет супержаркая погода», — заявил Вильфанд РИА Новости. По его словам, исключение составляют Республика Алтай и Алтайский край, где в выходные дни температура воздуха поднимется до 30 градусов и выше.