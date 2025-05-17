Россиянам сообщили подробности о повышении пенсий с 1 июня

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Повышение пенсий с 1 июня коснется граждан, которым в мае 2025 года исполнилось 80 лет, а также тех, кому установят инвалидность первой группы, рассказал агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Эти категории граждан получат двойную фиксированную выплату к страховой пенсии, Ежемесячная прибавка для них составит 8 728 рублей 73 копейки. Надбавка за уход за пенсионерами составит 1 314 рублей.
«Общая сумма увеличения при условии оформления ухода за пенсионером составит 10 042 рубля 73 копейки ежемесячно», — отметил эксперт.
Он также сообщил, что для перерасчета не потребуется обращаться в Социальный фонд России (СФР) — все будет проведено в автоматическом режиме.