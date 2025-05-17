Мошенники рассылают фейковые письма о проверке графика отключений воды

«Если пользователь всё-таки открыл ссылку и ввёл свои данные, необходимо как можно быстрее сменить пароли, отключить автозаполнение в браузере и проверить устройство антивирусом. При выявлении списаний с банковских счетов нужно сразу обратиться в банк и подать заявление о несанкционированной операции. Также следует зафиксировать инцидент обращением в полицию — в том числе в электронной форме через сайт МВД или “Госуслуги”. Рассылка фишинговых сообщений и установка вредоносного ПО могут квалифицироваться по статьям 159 (“Мошенничество”), 272 (“Неправомерный доступ к компьютерной информации”) и 273 (“Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ”) УК РФ. При этом для возбуждения дела, как правило, требуется заявление пострадавшего. Следственные органы могут запрашивать информацию у провайдеров, анализировать серверы, на которые происходила передача данных, и отслеживать IP-адреса злоумышленников», — объяснил Адамс.