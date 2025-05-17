Психолог назвала опасный для психического здоровья тип отношений

Созависимость — это тип отношений, в которых один человек полностью жертвует собой ради другого, забывая о своих желаниях, потребностях и границах. Фразы вроде «бьет — значит, любит» или «он хороший, просто пьет» — это тревожные сигналы. Об этом KP.RU рассказала клинический психолог Инга Малкова.
— Основной мотив для созависимого — сделать для другого все, что он хотел бы получить в свой адрес. Не умея быть центром в собственной жизни, он делает таковым партнера. Человек стремится как можно больше оторвать от своей личности и насильно «прикрепить» к другому, стирая все больше граней индивидуальности, бесконечно ожидая наполняющей любви — и никогда этого не получая, — отметила эксперт.
Специалист подчеркнула, что такие отношения могут выглядеть как «любовь», но на деле это борьба с одиночеством, страхом и заниженной самооценкой. Часто партнеры в таких парах меняются ролями: то один подавляет, то другой.
Чтобы выйти из круга созависимости, важно осознать проблему, перестать жить чужой жизнью и вернуть себе уважение к своим желаниям и чувствам. Психологическая поддержка, например, работа с терапевтом, может сильно помочь в этом процессе.