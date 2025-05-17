Психолог назвала опасный для психического здоровья тип отношений

— Основной мотив для созависимого — сделать для другого все, что он хотел бы получить в свой адрес. Не умея быть центром в собственной жизни, он делает таковым партнера. Человек стремится как можно больше оторвать от своей личности и насильно «прикрепить» к другому, стирая все больше граней индивидуальности, бесконечно ожидая наполняющей любви — и никогда этого не получая, — отметила эксперт.