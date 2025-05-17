КНДР готовится к войне: Ким Чен Ын провел учения и призвал солдат к «радикальному перелому»

В агентстве подчеркнули, что Ким Чен Ын настроен на модернизацию армии в условиях возможных боевых действий. По его словам, военнослужащие должны быть готовы «к вступлению в войну». Для этого, считает лидер КНДР, необходимо совершить «радикальный перелом в подготовке» к боевым действиям.