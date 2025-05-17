КНДР готовится к войне: Ким Чен Ын провел учения и призвал солдат к «радикальному перелому»

Северокорейские бойцы авиаотрядов ВВС прошли ряд боевых учений. Ими руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. В ходе учений солдаты отработали задачи по противовоздушной обороне, сообщили в Центральном телеграфном агентстве Кореи.
Как отмечается, боевые испытания были нацелены на улучшение навыков авиаотрядов, зенитно-ракетных войск и подразделений РЭБ. Бойцы отработали, в том числе, приемы обнаружения и уничтожения БПЛА. Кроме того, проведены испытания новых дальнобойных и планирующих управляемых бомб.
В агентстве подчеркнули, что Ким Чен Ын настроен на модернизацию армии в условиях возможных боевых действий. По его словам, военнослужащие должны быть готовы «к вступлению в войну». Для этого, считает лидер КНДР, необходимо совершить «радикальный перелом в подготовке» к боевым действиям.
Напомним, северокорейские отряды стали приглашенными гостями на Параде Победы. Российский лидер Владимир Путин отдельно поблагодарил командиров парадных расчетов, прошедших по Красной площади.