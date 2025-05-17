Изъятая у депутата пума Геркулес освоилась в зоопарке и чувствует себя лучше

С момента прибытия в зоопарк у Геркулеса не было зафиксировано ни одного приступа эпилепсии, от которых он страдал ранее. Он охотно принимает все назначенные лекарства вместе с мясом. Специалисты отмечают положительные изменения в его общем состоянии и отличную физическую форму для взрослой пумы.
«На данный момент состояние пумы Геркулеса стабильное, у него отличный аппетит. В его рацион порционно входят перепёлки, крысы, кролики, говядина (мякоть или на кости), говяжье сердце, перепелиные яйца, витамины и минеральные добавки», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Геркулес уже спокойно есть перепелов и кроликов целиковыми тушками, что полезно для пум. Для пумы предусмотрено три ежедневных приёма пищи, а также поощрение во время тренинга. Хищник получает пищу три раза в день, а также поощрения во время тренировок.
Пума Геркулес. Видео © Telegram / Московский зоопарк.
В свободное время Геркулес отдыхает на соломе или общается с киперами. Он охотно идёт на контакт со всеми специалистами. Для разнообразия его жизни ему предлагают ветки, игрушки, мешки и коробки с новыми запахами и мясом.
Геркулес ежедневно участвует в тренингах и демонстрирует успехи. Его научили подходить к определённому месту, ложиться, подавать хвост. Он привык к имитации уколов, благодаря чему удалось взять кровь на анализ. Все его результаты были в норме. Сейчас специалисты тренируют хищника для измерения ему давления. Пока результаты тренинга положительные.
Напомним, пуму по имени Геркулес изъяли у депутата от КПРФ Сергея Татаринцева в Москве. Его признали виновным в причинении вреда животному и назначили штраф в размере 3000 рублей. Позже пума, которую долгое время содержали в квартире, была передана в Московский зоопарк по решению суда.