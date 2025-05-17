Изъятая у депутата пума Геркулес освоилась в зоопарке и чувствует себя лучше

Геркулес уже спокойно есть перепелов и кроликов целиковыми тушками, что полезно для пум. Для пумы предусмотрено три ежедневных приёма пищи, а также поощрение во время тренинга. Хищник получает пищу три раза в день, а также поощрения во время тренировок.