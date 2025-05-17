Вильфанд сделал мрачный прогноз на следующую неделю

На следующей неделе россиянам не стоит ждать резкого потепления до жарких температур. Об этом заявил представитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает РИА Новости.
Синоптик утверждает, что погода на всей территории России будет спокойной. Исключения составят лишь Алтай и Алтайский край. Жители ощутят на себе 30-градусную жару. Температура может подняться и выше.
Нигде такой жаркой погоды больше не будет. В целом, достаточно спокойная ситуация на территории России. Нельзя сказать, что где-то будет супержаркая погода", — отметил Вильфанд.
Он также сообщи, что к воскресенью столбики термометров пойдут немного вниз. Они бут показывать температуру в районе 15 градусов тепла в дневное время. Практически всю неделю будет облачно. На счет осадков Вильфанд ничего не сообщил.
Ранее «МК» писал, что в ближайшие дни Сибирь ожидает жаркая погода с температурами до 30 градусов выше нуля.