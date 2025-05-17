Россиянам сообщили детали повышения пенсий с 1 июня

В России с 1 июня 2025 года произойдет повышение пенсий для граждан, которым в мае исполнится 80 лет, а также для тех, кому установят инвалидность первой группы. Об этом сообщил декан факультета права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Вадим Виноградов.