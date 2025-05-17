Мошенники стали слать письма об отключении горячей воды: как не стать жертвой фейковых рассылок

Злоумышленники, пользуясь наивностью граждан, стали рассылать письма с якобы графиками отключений горячей воды. Мошенники прибегают к такой схеме с помощью мессенджеров, соцсетей и электронной почты. С таким предупреждением обратился к россиянам юрист Давид Адамс, цитирует РИА Новости.
Иногда соответствующие рассылки производятся и от якобы имени сотрудников портала госуслуг, уточнил эксперт. Юрист отметил, что переход на сайты, созданные мошенниками, грозит потерей данных, в том числе профилей в соцсетях. Кроме того, по словам эксперта, злоумышленники могут сымитировать государственный ресурс, а затем предложить жертве ввести персональную информацию.
«Злоумышленники рассылают по электронной почте письма и сообщения в мессенджерах и соцсетях якобы от имени УК, муниципальных служб или даже порталов госуслуг. В теле письма — фраза вроде “Узнайте, когда отключат горячую воду по вашему адресу” или “Проверьте, когда отключат горячую воду в Вашем доме” и ссылка, ведущая не на официальный ресурс, а на поддельный сайт», — подчеркнул Давид Адамс.
Совсем недавно преступникам удалось украсть у жительницы Иркутска 30 миллионов рублей. Женщина продала две квартиры, машину и гараж.