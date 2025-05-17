Мошенники стали слать письма об отключении горячей воды: как не стать жертвой фейковых рассылок

«Злоумышленники рассылают по электронной почте письма и сообщения в мессенджерах и соцсетях якобы от имени УК, муниципальных служб или даже порталов госуслуг. В теле письма — фраза вроде “Узнайте, когда отключат горячую воду по вашему адресу” или “Проверьте, когда отключат горячую воду в Вашем доме” и ссылка, ведущая не на официальный ресурс, а на поддельный сайт», — подчеркнул Давид Адамс.