Анжелика Агурбаш прервала десятилетнюю тишину и раскрыла дату свадьбы

«Сейчас не могу сказать подробности, потому что счастье любит тишину. Платье уже готово, но, честно говоря, кольца и платья для меня не имеют значения», — заявила Агурбаш в пресс-центре НСН.
Самым известным браком певицы был союз с бизнесменом Николаем Агурбашем, но это не единственный штамп в её паспорте. Последним громким романом Анжелики были отношения с казахстанским бизнесменом Анатолием Побияхо, которые длились три года и завершились неожиданным разрывом помолвки. После этого Агурбаш предпочитала не афишировать личную жизнь. Спустя десять лет певица вновь обрела счастье и готова связать себя узами брака уже в ближайшие месяцы.
Ранее Life.ru рассказал, что известный певец и актёр Алексей Воробьёв, которого считали самым завидным холостяком российского шоу-бизнеса, и оперная дива Аида Гарифуллина узаконили свои отношения. Влюблённых часто замечали вместе в Москве, на Патриарших прудах, а также в Вене, где работает Гарифуллина. Пара зарегистрировала свой брак в апреле в Грибоедовском ЗАГСе.