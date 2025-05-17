Жара до +42 и пыльные бури: погода в Казахстане на 17 мая

Астана — переменная облачность, во второй половине дня дождь, гроза. Днем возможна пыльная буря. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду, во второй половине дня порывы до 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +31…+33.
Алматы — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3−8 метров в секунду. Температура ночью +20…+22, днем жара +35…+37.
Шымкент — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 8−13 метров в секунду, утром и днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура ночью +19…+21, днем сильная жара +39…+41.
Актау — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, северный 9−14 метров в секунду. Температура ночью +14…+16, днем +20…+22.
Актобе — переменная облачность, без осадков. Ветер северный 7−12 метров в секунду, днем порывы до 15−18 метров в секунду. Температура ночью +10…+12, днем +21…+23.
Атырау — переменная облачность, ночью дождь и гроза. Ветер северный 9−14 метров в секунду, порывы до 15−18 метров в секунду. Температура ночью +15…+17, днем +26…+28.
Жезказган — переменная облачность, в конце дня небольшой дождь и гроза. Ветер юго-восточный 7−12 метров в секунду, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура ночью +18…+20, днем +31…+33.
Караганда — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный: ночью 5−10 метров в секунду, днем 9−14 метров в секунду. Температура ночью +18…+20, днем сильная жара +34…+36.
Кокшетау — облачно, дождь, гроза. Днем временами сильный дождь, возможны град и шквал. Ветер северо-восточный 8−13 метров в секунду, днем порывы до 15−20 метров в секунду. Температура ночью +12…+14, днем +15…+17.
Конаев — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура ночью +18…+20, днем сильная жара +37…+39.
Костанай — переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный 9−14 метров в секунду, днем порывы до 15−20 метров в секунду. Температура ночью +10…+12, днем +18…+20.
Кызылорда — переменная облачность. Днем дождь, гроза, шквал и пыльная буря. Ветер юго-западный, западный: ночью 9−14 метров в секунду, днем 15−20 метров в секунду, порывы до 23 метров в секунду. Температура ночью +20…+22, днем +30…+32.
Павлодар — переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9−14 метров в секунду. Температура ночью +17…+19, днем +28…+30.
Петропавловск — переменная облачность, днем небольшой дождь и гроза. Ветер северный, северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура ночью +11…+13, днем +18…+20.
Семей — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 7−12 метров в секунду. Температура ночью +18…+20, днем сильная жара +35…+37.
Талдыкорган — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 метров в секунду. Температура ночью +13…+15, днем сильная жара +37…+39.
Тараз — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду, днем порывы до 15−20 метров в секунду. Температура ночью +18…+20, днем сильная жара +38…+40.
Туркестан — переменная облачность, без осадков. Днем временами пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 8−13 метров в секунду, утром и днем 15−20 метров в секунду, порывы до 23 метров в секунду. Температура ночью +23…+25, днем сильная жара +40…+42.
Уральск — переменная облачность, без осадков. Ветер северный 9−14 метров в секунду. Температура ночью +9…+11, днем +23…+25.
Усть-Каменогорск — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 7−12 метров в секунду. Температура ночью +16…+18, днем +32…+34.