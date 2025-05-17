Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский надеется на помощь Соединенных Штатов в переговорном процессе с российской стороной. Киев боится отказа американцев от посредничества, пишет газета Zeit.
По мнению автора статьи, главарь киевского режима не может надеяться только на европейских союзников. Они лишь делают громкие заявления, не подкрепляя их действиями, уточняется в материале. Поэтому сейчас Зеленскому остается верить в поддержку хозяина Белого дома Дональда Трампа.
«Зеленский планирует не допустить отказа американцев от посредничества. Сейчас у него нет другого варианта. Дальнейшие шаги теперь будут зависеть от реакции президента США Дональда Трампа», — поясняется в статье.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова вновь подчеркнула, что Москва нацелена на прочный и долгосрочный мир. Именно с такой установкой в Стамбул приехали члены российской делегации.