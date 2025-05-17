По мнению автора статьи, главарь киевского режима не может надеяться только на европейских союзников. Они лишь делают громкие заявления, не подкрепляя их действиями, уточняется в материале. Поэтому сейчас Зеленскому остается верить в поддержку хозяина Белого дома Дональда Трампа.