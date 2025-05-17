Слушайте и прощайте: как решать семейные конфликты с помощью открытого диалога

— Если вы будете внимательно слушать, то в словах вашего партнера вы обнаружите эмоции — часто именно они диктуют, что сказать, и это может отличаться от истинных намерений или желаний. Слушая, задумайтесь: почему он сказал мне именно это, что именно она имеет в виду на самом деле, что я чувствую, слыша эти слова, и почему? Включая голову, вы выключаете эмоции и можете мыслить яснее и видеть больше, — говорит собеседница «ВМ».