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Рубио встретится с посланником папы Римского по Украине Дзуппи 17 мая

Рубио встретится с Дзуппи после заявления Ватикана о готовности принять следующие переговоры.

Источник: Комсомольская правда

Согласно опубликованному графику госсекретаря США Марко Рубио, в субботу состоится его встреча с кардиналом с посланником папы Римского по Украине кардиналом Маттео Дзуппи. Переговоры запланированы на фоне недавнего заявления Ватикана о готовности выступить посредником в организации переговорной площадки между Россией и Украиной.

«Секретарь Рубио встречается с архиепископом Болоньи, президентом Итальянской епископской конференции, папским посланником на Украине кардиналом Маттео Дзуппи в Риме», — следует из расписания.

Уточняется, что встреча Рубио и Дзуппи пройдет в субботу, 17 мая, в 14.00 по местному времени (20.00 мск).

Кроме этого, Рубио также проведет переговоры с другими высокопоставленными представителями Ватикана: государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином и архиепископом Полом Ричардом Галлахером, занимающим пост секретаря по международным отношениям.

Ранее KP.RU писал, что Папа Римский Лев XIV сделал предложение провести следующий раунд переговоров между Россией и Украиной в Ватикане.