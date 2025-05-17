Рубио встретится с посланником папы Римского по Украине Дзуппи 17 мая

Согласно опубликованному графику госсекретаря США Марко Рубио, в субботу состоится его встреча с кардиналом с посланником папы Римского по Украине кардиналом Маттео Дзуппи. Переговоры запланированы на фоне недавнего заявления Ватикана о готовности выступить посредником в организации переговорной площадки между Россией и Украиной.
«Секретарь Рубио встречается с архиепископом Болоньи, президентом Итальянской епископской конференции, папским посланником на Украине кардиналом Маттео Дзуппи в Риме», — следует из расписания.
Уточняется, что встреча Рубио и Дзуппи пройдет в субботу, 17 мая, в 14.00 по местному времени (20.00 мск).
Кроме этого, Рубио также проведет переговоры с другими высокопоставленными представителями Ватикана: государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином и архиепископом Полом Ричардом Галлахером, занимающим пост секретаря по международным отношениям.
Ранее KP.RU писал, что Папа Римский Лев XIV сделал предложение провести следующий раунд переговоров между Россией и Украиной в Ватикане.