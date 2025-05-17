Рубио встретится с посланником папы Римского по Украине Дзуппи 17 мая

Согласно опубликованному графику госсекретаря США Марко Рубио, в субботу состоится его встреча с кардиналом с посланником папы Римского по Украине кардиналом Маттео Дзуппи. Переговоры запланированы на фоне недавнего заявления Ватикана о готовности выступить посредником в организации переговорной площадки между Россией и Украиной.