«Изменило ход моей жизни»: Американка пережила клиническую смерть и рассказала о загробном мире

Этот путь привёл её в белую комнату без дверей и окон. Затем перед ней стали возникать сюрреалистичные пейзажи, включая заснеженные леса, где обитали незнакомые существа, с которыми она почувствовала глубинную связь. Когда Лафферти мысленно выразила неприязнь к снегу, мгновенно наступила весна. Перед возвращением к жизни девушке показалось, что ей передали некий свиток с посланием. Проснувшись, Лафферти уверовала, что у неё есть особая миссия.