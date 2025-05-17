Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в госизмене, заявил, что украинская делегация потерпела полное поражение на переговорах с Россией в Стамбуле.
По словам Дубинского, российская сторона достигла всех поставленных целей. Он также считает, что поведение президента Украины Владимира Зеленского в Турции и результаты встречи делегаций дискредитировали его.
Дубинский утверждает, что украинские власти пытались скрыть плачевное положение дел за столом переговоров, но все попытки «переиграть русских» закончились провалом. Это заявление прозвучало на фоне предложения президента России Владимира Путина о возобновлении прямых переговоров с Украиной без предварительных условий.
— Вся попытка переиграть русских закончилась провалом, — цитирует депутата Рады РИА Новости.
Переговоры России и Украины прошли 16 мая. В тот же день появились сообщения о том, что консультации могут возобновиться, но планов по этому пока нет.
Возобновить прямые переговоры предложил Путин. Его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с украинским Зеленским призвал того не упускать возникшую возможность для контакта с Россией. Их американский коллега Дональд Трамп также подчеркнул, что Киев обязан согласиться на встречу с Москвой.