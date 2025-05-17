Врач назвала доступный всем россиянам продукт для похудения

«Благодаря высокому содержанию клетчатки редис способствует улучшению пищеварения и нормализации работы кишечника. Редис идеально подходит для тех, кто следит за своим весом, ведь в 100 граммах продукта всего около 16 килокалорий», — рассказала Попова РИА Новости. Она также отметила, что для максимальной пользы овощ лучше употреблять в свежем виде, так как термическая обработка снижает количество витамина C и других полезных веществ.