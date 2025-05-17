Врач назвала доступный всем россиянам продукт для похудения

Для максимальной пользы редис лучше употреблять сырым.
Редис поможет поддерживать стройность и нормализовать работу кишечника благодаря высокому содержанию клетчатки и низкой калорийности. Об этом сообщила аллерголог-иммунолог Видновской клинической больницы министерства здравоохранения Московской области Наталья Попова.
«Благодаря высокому содержанию клетчатки редис способствует улучшению пищеварения и нормализации работы кишечника. Редис идеально подходит для тех, кто следит за своим весом, ведь в 100 граммах продукта всего около 16 килокалорий», — рассказала Попова РИА Новости. Она также отметила, что для максимальной пользы овощ лучше употреблять в свежем виде, так как термическая обработка снижает количество витамина C и других полезных веществ.
При этом употребление редиса следует ограничить при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Высокое содержание клетчатки и эфирных масел может раздражать слизистую желудка и кишечника, поэтому при гастрите, язвенной болезни или колите этот овощ лучше исключить из рациона. Кроме того, эфирные масла и органические кислоты редиса способны усиливать секрецию желудочного сока, а наличие солей щавелевой кислоты — способствовать образованию камней у людей с предрасположенностью к мочекаменной болезни.