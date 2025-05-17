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Пушилин назвал условие для снятия водной блокады ДНР

Для полноценного обеспечения водой Донецкой Народной Республики требуется освобождение Славянка.

Для полноценного обеспечения водой Донецкой Народной Республики требуется освобождение Славянка. Тогда будет возможность восстановить канал «Северский Донец — Донбасс», заявил глава региона Денис Пушилин.

«Говорить о полном обеспечении нашего региона водой мы сможем только после освобождения Славянска и восстановления искусственного канала “Северский Донец — Донбасс”. А это сложное гидротехническое сооружение. После освобождения там тоже предстоит приложить определенные усилия», — отметил он.

По данным Пушилина, канал имеет 6 насосных станций. Они потребуют обустройства, так как укронацисты их разрушили. Таким образом противник устроил водную блокаду ДНР, добавил глава республики во время форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Он также отметил, что избежать катастрофы с водой в регионе позволило избежать строительство водовода «Дон — Донбасс». Однако он не позволяет закрывать потребности более 50%. В проработке находится вариант строительства второй нитки этого водовода.