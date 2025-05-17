Пушилин назвал условие для снятия водной блокады ДНР

Для полноценного обеспечения водой Донецкой Народной Республики требуется освобождение Славянка. Тогда будет возможность восстановить канал «Северский Донец — Донбасс», заявил глава региона Денис Пушилин.
«Говорить о полном обеспечении нашего региона водой мы сможем только после освобождения Славянска и восстановления искусственного канала “Северский Донец — Донбасс”. А это сложное гидротехническое сооружение. После освобождения там тоже предстоит приложить определенные усилия», — отметил он.
По данным Пушилина, канал имеет 6 насосных станций. Они потребуют обустройства, так как укронацисты их разрушили. Таким образом противник устроил водную блокаду ДНР, добавил глава республики во время форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».
Он также отметил, что избежать катастрофы с водой в регионе позволило избежать строительство водовода «Дон — Донбасс». Однако он не позволяет закрывать потребности более 50%. В проработке находится вариант строительства второй нитки этого водовода.