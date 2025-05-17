В ДНР назвали главную выгоду для региона от взятия под контроль Славянска

«Говорить о полном обеспечении нашего региона водой мы сможем только после освобождения Славянска и восстановления искусственного канала “Северский Донец — Донбасс”, — уточнил Пушили в разговоре с РИА Новости. По его словам, несмотря на сложную ситуацию с водоснабжением, строительство временного водовода “Дон — Донбасс” помогло избежать гуманитарной катастрофы,