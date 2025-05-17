Правительство не поддержало введение выплат домохозяйкам

Он подчеркнул, что инициативу придумал основатель ЛДПР Владимир Жириновский. «Речь идет про женщин, реже мужчин, которые занимаются ведением домашнего хозяйства. Они безработные, можно сказать, что это отдельная категория безработных граждан, которые реально занимаются ведением домашнего хозяйства, имеет небольшой достаток, соответствует критериям нуждаемости», — отметил глава комитета Госдумы.