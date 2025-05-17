В МЧС предупредили об активной фазе ледохода на ряде рек в Якутии: о гидрологической обстановке в регионе

Так, на реке Алдан активная фаза ледохода перешла в устье. На водоеме Вилюй соответствующее явление наблюдается на территории Вилюйского и Кобяйского районов. На реке Березовка, в это время, уровень воды поднялся до 753 сантиметров при критической отметке в 10 метров.