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В МЧС предупредили об активной фазе ледохода на ряде рек в Якутии: о гидрологической обстановке в регионе

В МЧС сообщили об активной фазе ледохода в трех районах Якутии.

Источник: Комсомольская правда

На нескольких реках Якутии проходит активная фаза ледохода. В их числе водоемы Лена, Алдан и Вилюй. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в пресс-службе якутского оперативного штаба.

Так, на реке Алдан активная фаза ледохода перешла в устье. На водоеме Вилюй соответствующее явление наблюдается на территории Вилюйского и Кобяйского районов. На реке Березовка, в это время, уровень воды поднялся до 753 сантиметров при критической отметке в 10 метров.

«На реке Лене ледоход проходит двумя участками. Активная фаза — по территории Хангаласского района, города Якутска и Намского района», — сказано в сообщении.

Река Дон, между тем, в 2024 году вошла в топ самых загрязненных рек России. В регионе выявили 12 случаев сброса отходов в природный бассейн. В некоторых местах содержание меди превысило норму в 11 раз.