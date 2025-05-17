Юрист Хаминский: внуку Кадышевой могут разрешить выезд за границу через суд

Бывшая жена сына певицы Надежды Кадышевой Анжелика Бирюкова может добиться разрешения на выезд ребенка за границу через суд, рассказал aif.ru юрист Александр Хаминский.
Ранее Бирюкова заявила, что Григорий Костюк якобы хотел получить от нее 1 млн рублей за разрешение на выезд ребенка за границу.
В соответствии с действующим законодательством, если ребенок выезжает за границу с одним из родителей, то разрешение от второго родителя не требуется. Однако есть страны, куда ребенок может выехать только с согласия обоих родителей, отметил юрист.
«В тоже время недобросовестный родитель может наложить запрет на выезд ребенка за границу. В этом случае запрет придется отменять уже в суде», — пояснил Хаминский.
По его мнению, суд с высокой долей вероятности снимет запрет на выезд, если не будут предоставлены веские доводы, почему ребенку нельзя выезжать из страны.
«К таким доводам могут относиться медицинские противопоказания к авиаперелету или подтвержденная информация о том, что мать не планирует возвращение ребенка в Россию», — сказал юрист.
Хаминский отметил, что судебный процесс по таким делам может занять продолжительный период.
«После выигрыша в суде первой инстанции необходимо заложить несколько месяцев на апелляционное обжалование. Зато такое судебное решение будет действовать на протяжении нескольких лет и, возможно, до достижения ребенком совершеннолетнего возраста», — резюмировал эксперт.