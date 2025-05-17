Бывшие полицейские из Казани восемь раз пытались обжаловать приговор за пытки

Четыре экс-сотрудника казанского отдела полиции «Дальний» восемь раз пытались оспорить в Верховном суде России обвинительный приговор по делу о пытках. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
По информации представителя ведомства, Алмаз Василов подавал апелляции трижды, Ильнар Ибатуллин и Фаиль Сабирзянов — дважды, а Айнур Рахматуллин — один раз.
Отдел «Дальний» оказался в центре скандала в марте 2012 года, когда, согласно материалам следствия, его сотрудники стали виновниками смерти задержанного Сергея Назарова. По свидетельствам родных, мужчину подвергли жестокому насилию с использованием бутылки, что привело к летальному исходу. Расследование по этому делу выявило другие преступления, совершенные в отделе, в которых фигурировали 14 пострадавших.
Приволжский районный суд Казани 16 июня 2014 года признал восемь обвиняемых виновными в злоупотреблении полномочиями и нанесении тяжких телесных повреждений. Позже Верховный суд Татарстана смягчил наказания: экс-заместителю начальника угрозыска Алмазу Василову назначили 13 лет и 11 месяцев строгого режима (вместо 15 лет), Фаилю Сабирзянову — 10 лет (вместо 12), оперативникам Рамилю Ахметзянову и Ильнару Ибатуллину — 9 лет 1 месяц и 9 лет 4 месяца соответственно (ранее по 10 лет). Айнур Рахматуллин получил 7 лет 2 месяца общего режима (вместо 8 лет). Амир Шарафуллин и Денис Васильев были приговорены к 5 годам 8 месяцам и 3 годам 9 месяцам колонии, а Александр Фадеев — к 1 году 8 месяцам поселения (первоначально — 2 года).
Еще двое бывших сотрудников отдела — Ильшат Гарифуллин и Рамиль Нигматзянов — в сентябре 2012 года получили 2,5 и 2 года колонии-поселения за превышение полномочий в деле Назарова.