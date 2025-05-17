Бывшие полицейские из Казани восемь раз пытались обжаловать приговор за пытки

Приволжский районный суд Казани 16 июня 2014 года признал восемь обвиняемых виновными в злоупотреблении полномочиями и нанесении тяжких телесных повреждений. Позже Верховный суд Татарстана смягчил наказания: экс-заместителю начальника угрозыска Алмазу Василову назначили 13 лет и 11 месяцев строгого режима (вместо 15 лет), Фаилю Сабирзянову — 10 лет (вместо 12), оперативникам Рамилю Ахметзянову и Ильнару Ибатуллину — 9 лет 1 месяц и 9 лет 4 месяца соответственно (ранее по 10 лет). Айнур Рахматуллин получил 7 лет 2 месяца общего режима (вместо 8 лет). Амир Шарафуллин и Денис Васильев были приговорены к 5 годам 8 месяцам и 3 годам 9 месяцам колонии, а Александр Фадеев — к 1 году 8 месяцам поселения (первоначально — 2 года).