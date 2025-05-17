В правительстве РФ отказались поддержать инициативу Жириновского по домохозяйкам

В российском правительстве не одобрили идею о выплате прожиточного минимума гражданам РФ, которые занимаются ведением домашнего хозяйства. Об этом заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов, передает РИА Новости.
Законопроект предусматривал ежемесячное пособие. Выплаты назначались бы тем лицам, которые занимаются домохозяйством. Но при этом должно было бы соблюдаться условие — на каждого домочадца средний доход не должен превышать двукратный размер прожиточного минимума.
«Правительство не поддержало, высказав ряд замечаний. Но это не значит, что мы будем опускать руки», — отметил парламентарий.
Нилов напомнил, что автором данной инициативы был Владимир Жириновский. И подчеркнул, что домохозяйки все-таки относятся к категории безработных, которых необходимо поддерживать.
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