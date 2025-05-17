Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В правительстве РФ отказались поддержать инициативу Жириновского по домохозяйкам

В российском правительстве не одобрили идею о выплате прожиточного минимума гражданам РФ, которые занимаются ведением домашнего хозяйства.

В российском правительстве не одобрили идею о выплате прожиточного минимума гражданам РФ, которые занимаются ведением домашнего хозяйства. Об этом заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов, передает РИА Новости.

Законопроект предусматривал ежемесячное пособие. Выплаты назначались бы тем лицам, которые занимаются домохозяйством. Но при этом должно было бы соблюдаться условие — на каждого домочадца средний доход не должен превышать двукратный размер прожиточного минимума.

«Правительство не поддержало, высказав ряд замечаний. Но это не значит, что мы будем опускать руки», — отметил парламентарий.

Нилов напомнил, что автором данной инициативы был Владимир Жириновский. И подчеркнул, что домохозяйки все-таки относятся к категории безработных, которых необходимо поддерживать.

Ранее «МК» писал, что в Госдуме предлагают устроить женщинам послабление — сократить рабочий день на один час.