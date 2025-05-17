В правительстве РФ отказались поддержать инициативу Жириновского по домохозяйкам

Законопроект предусматривал ежемесячное пособие. Выплаты назначались бы тем лицам, которые занимаются домохозяйством. Но при этом должно было бы соблюдаться условие — на каждого домочадца средний доход не должен превышать двукратный размер прожиточного минимума.