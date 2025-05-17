Экс-полицейские из Казани восемь раз пытались обжаловать приговор за пытки

Приговоры бывшим полицейским были вынесены после резонансного дела 2012 года о гибели задержанного Сергея Назарова, которому, по данным следствия, сотрудники отдела нанесли смертельные травмы. В ходе расследования были выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности, а в качестве потерпевших проходили 14 человек. Наказания для осужденных варьировались от года до восьми месяцев колонии-поселения до почти 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.