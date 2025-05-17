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Экс-полицейские из Казани восемь раз пытались обжаловать приговор за пытки

Четверо бывших сотрудников казанского отдела полиции «Дальний» восемь раз пытались обжаловать в Верховном суде РФ приговор по делу о пытках и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба высшей судебной инстанции страны.

Экс-полицейские, осужденные за превышение полномочий, несколько раз пытались обжаловать приговор (архивное фото).

Четверо бывших сотрудников казанского отдела полиции «Дальний» восемь раз пытались обжаловать в Верховном суде РФ приговор по делу о пытках и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба высшей судебной инстанции страны.

«Алмаз Василов подал три жалобы, Ильнар Ибатуллин и Фаиль Сабирзянов — по две, а Айнур Рахматуллин — одну. Все они были оставлены без удовлетворения», — уточнили в пресс-службе журналистам РИА Новости.

Приговоры бывшим полицейским были вынесены после резонансного дела 2012 года о гибели задержанного Сергея Назарова, которому, по данным следствия, сотрудники отдела нанесли смертельные травмы. В ходе расследования были выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности, а в качестве потерпевших проходили 14 человек. Наказания для осужденных варьировались от года до восьми месяцев колонии-поселения до почти 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.