Полиция застала украинца за употреблением запрещенных веществ в Москве: каков вердикт суда

Гражданин Украины был замечен в России в конце апреля. Молодой человек попал в руки полиции и был задержан за употребление наркотических веществ. Суд в Москве оштрафовал украинца на 5 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют материалы дела, транслирует ТАСС.