Полиция застала украинца за употреблением запрещенных веществ в Москве: каков вердикт суда

Гражданин Украины был замечен в России в конце апреля. Молодой человек попал в руки полиции и был задержан за употребление наркотических веществ. Суд в Москве оштрафовал украинца на 5 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют материалы дела, транслирует ТАСС.
Задержанный в полной мере признал вину. Согласно судебному решению, нарушитель должен оплатить штраф в течение 60 дней со дня вступления постановления в силу. Молодого человека задержали 29 апреля. Статья также предусматривает не только штраф, но и выдворение иностранца за пределы России. Однако суд от этой меры отказался.
«Признать гражданина Республики Украина виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических веществ иностранным гражданином), и назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей», — сказано в тексте постановления.
В Симферополе, тем временем, оштрафовали жителя за покупку немаркированных табачных изделий. Полиция изъяла продукции на 3,5 миллиона рублей. Нарушитель собирался перепродать нелегальные табачные изделия.