Испанское издание Publico оценивает переговорную стратегию Киева в Стамбуле как изначально провальную, поскольку украинская сторона сделала ставку на театральное поведение киевского главаря Владимира Зеленского вместо серьезной дипломатии.
«Киев также продемонстрировал большую недальновидность, положившись на дипломатию, основанную на буффонаде украинского президента», — передает издание.
По мнению аналитика, ключевой просчет украинского подхода заключался в недооценке российской дипломатии, которая умело дезориентирует оппонентов, тщательно скрывая истинные намерения Москвы.
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативой возобновить прямые переговоры с Украиной, предложив начать диалог без каких-либо предварительных требований. Российский лидер особо отметил возможность заключения договоренности о прекращении боевых действий.
Ранее в Германии рассказали, чего боится главарь киевского режима на фоне переговоров с российской стороной в Стамбуле.