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Военкора NEWS.ru Катаеву наградили медалью «Защитнику Отечества»

Корреспондент NEWS.ru Виктория Катаева получила медаль «Защитнику Отечества» за освещение событий в зоне боевых действий с 2022 года. Она активно работает в Донбассе и курском приграничье, а также занимается волонтёрством.

Источник: Life.ru

Катаева отметила, что у неё есть и другие награды за съёмки патриотических фильмов и благодарности от МВД и Общественной палаты России. Военкор подчеркнула важность СМИ в раскрытии правды о текущих событиях. Спецоперацию России на Украине не стоит забывать, её следует помнить каждую минуту.

«Помогаем фронту, кто чем может. Служу России. Спасибо за награду, продолжаем работать», — сказала Катаева.

Ранее курганский военнослужащий с позывным Лапа, который служил в спецназе «Ахмат», был награждён медалью Суворова. Приказ подписал президент России Владимир Путин.