Военкора NEWS.ru Катаеву наградили медалью «Защитнику Отечества»

Катаева отметила, что у неё есть и другие награды за съёмки патриотических фильмов и благодарности от МВД и Общественной палаты России. Военкор подчеркнула важность СМИ в раскрытии правды о текущих событиях. Спецоперацию России на Украине не стоит забывать, её следует помнить каждую минуту.