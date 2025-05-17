Горят и падают: эксперт назвал 4 версии частых крушений F-16 на Украине

«Проблемы с обслуживанием есть однозначно. Потому что вся индикация на английском языке, а пилоты ВВС Украины все-таки думают на украинском, вернее, на русском языке, потому что украинских самолетов с украинскими индикаторами, с украинской авионикой, обозначениями нет. А тут раз — и всё на английском написано. Причем написано не полными словами, не полными понятными предложениями, а аббревиатурами. Попробуй там быстро расшифруй», — поделился эксперт.