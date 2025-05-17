Горят и падают: эксперт назвал 4 версии частых крушений F-16 на Украине

В ночь на 16 мая потерпел крушение очередной самолет F-16, сообщили ВВС Украины, не приведя каких-либо подробностей. Эксперты отмечают, что Украина может пытаться скрыть, что истребитель был сбит, и назвали несколько версий произошедшего.
Что сообщила украинская сторона о крушении F-16.
ВВС Украины проинформировали, что на борту истребителя возникла экстренная ситуация, в результате пилоту пришлось отвести машину подальше от населенного пункта и катапультироваться. Указывалось, что связь с F-16, выполнявшим боевое задание, была потеряна в 03:30 часов. Это официальная версия.
«Вообще, ВВС Украины, как и все, не комментируют боевые потери, то есть те случаи, когда противник сбивает самолет. Здесь они поспешили первыми проинформировать о потере самолета из-за экстренной ситуации. А произойти на самом деле могло все что угодно», — обратил внимание администратор телеграм-канала Fighterbomber.
F-16 был сбит «дружественным огнем».
«По заявлению украинской стороны, после огня из пушки по воздушной цели произошла нештатная ситуация… Почему упал истребитель? Вполне возможно, что friendly fire. То есть самолет попал под огонь украинской ПВО», — отметил собеседник aif.ru.
Напомним, что в августе 2024 года киевский режим проинформировал о потере первого из поставленных Украине F-16. При этом депутат Верховной рады Марьяна Безуглая выступила с утверждением, что истребитель был по ошибке сбит ракетой ЗРК Patriot производства США, также переданного Украине. То есть украинская ПВО сбила свой же самолет. Произошло это из-за отсутствия на американском самолете системы опознавания «свой-чужой».
F-16 столкнулся с беспилотником.
Но вернемся в май 2025 года. Как отметил эксперт, если истребитель, выполняя боевую задачу, противостоял беспилотникам, то он вполне мог столкнуться с БПЛА в результате ошибки пилота.
«Вполне могло произойти столкновение с этим самым беспилотником. Пилот упустил дистанцию, скорость, высоту, контроль относительно воздушной цели и тупо въехал в БПЛА», — сказал собеседник aif.ru.
Администратор ТГ-канала Fighterbomber в связи с этим напомнил о проблемах, которые возникают у ВСУ при обслуживании американских истребителей.
«Проблемы с обслуживанием есть однозначно. Потому что вся индикация на английском языке, а пилоты ВВС Украины все-таки думают на украинском, вернее, на русском языке, потому что украинских самолетов с украинскими индикаторами, с украинской авионикой, обозначениями нет. А тут раз — и всё на английском написано. Причем написано не полными словами, не полными понятными предложениями, а аббревиатурами. Попробуй там быстро расшифруй», — поделился эксперт.
F-16 был сбит российской ракетой.
Кроме того, F-16 могла настигнуть зенитная ракета ВС РФ или ракета российского истребителя.
«Единственное, что если, например, удар был нанесен дальнобойной зенитной ракетой, то пилоту катапультироваться проблематично было бы, — обратил внимание администратор ТГ-канала Fighterbomber. — Потому в этом случае ракета бьет сверху, и там большая масса. Летчик уже не выживает, как правило».
Напомним, что российская ПВО ранее уничтожала F-16. Произошло это 13 апреля в небе над Сумской областью при попытке истребителя атаковать объекты в Белгородской области.
F-16 потерпел крушение из-за ошибки пилота при стрельбе.
Эксперт также допустил, что истребитель мог упасть из-за нештатной ситуации. Возникнуть она могла из-за ошибки пилота.
«Украинцы заявили, что после огня из пушки по воздушной цели произошла нештатная ситуация, в результате которой и был потерян самолет. Действительно, бывает такое, что при стрельбе из пушки возникают какие-то инциденты, какие-то отказы. То есть летчик мог неправильно выдержал параметры стрельбы, и в двигатель попали пороховые газы, двигатель мог поймать помпаж, заглохнуть», — сказал эксперт.
По данным Fighterbomber, ВСУ потеряли уже четыре F-16.