Шведский дипломат, подозревавшийся в шпионаже, найден мертвым

Дипломата МИД Швеции нашли мертвым спустя несколько дней после освобождения из-под стражи. В начале мая его арестовали по подозрению в шпионаже.
Министерство иностранных дел Швеции официально подтвердило смерть сотрудника, ранее арестованного по делу о шпионаже, сообщает издание Expressen. Имя погибшего дипломата не разглашается.
Телеканал SVT со ссылкой на источник в полиции отмечает, что, по предварительным данным, смерть не носит криминального характера. Расследование дела о шпионаже продолжается, добавили в полиции.
Уточняется, что дело о шпионаже связано с бывшим послом Швеции на Украине, Тобиасом Тибергом, который покинул пост советника по национальной безопасности спустя несколько часов после назначения, передает «Ъ» со ссылкой на источник.
Ранее стало известно, что в чешском городе Усти-над-Лабем суд приговорил 52-летнего гражданина Молдавии Иона Чихая к 11 годам тюрьмы за убийство своего 45-летнего соотечественника. По данным обвинения, преступление произошло в общежитии, где оба проживали. Чихай и жертва вместе выпивали, после чего, по версии следствия, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения нанес собутыльнику смертельный удар ножом в грудь.