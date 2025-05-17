Шведский дипломат, подозревавшийся в шпионаже, найден мертвым

Ранее стало известно, что в чешском городе Усти-над-Лабем суд приговорил 52-летнего гражданина Молдавии Иона Чихая к 11 годам тюрьмы за убийство своего 45-летнего соотечественника. По данным обвинения, преступление произошло в общежитии, где оба проживали. Чихай и жертва вместе выпивали, после чего, по версии следствия, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения нанес собутыльнику смертельный удар ножом в грудь.