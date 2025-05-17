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Бывший замначальника Генштаба ВС РФ Шамарин не стал обжаловать приговор за взятки

Приговор бывшему начальнику главного управления связи Вооруженных сил РФ — заместителю начальника Генерального штаба ВС РФ Вадиму Шамарину вступил в законную силу. Он не стал его обжаловать. Об этом рассказал адвокат Владимир Шелупахин. Шамарин был ранее осужден на семь лет колонии за получение крупной взятки.

Вадиму Шамарину назначили семь лет колонии за взяточничество.

Приговор бывшему начальнику главного управления связи Вооруженных сил РФ — заместителю начальника Генерального штаба ВС РФ Вадиму Шамарину вступил в законную силу. Он не стал его обжаловать. Об этом рассказал адвокат Владимир Шелупахин. Шамарин был ранее осужден на семь лет колонии за получение крупной взятки.

«Приговор Шамарину вступил в законную силу. Ни сторона защиты, ни прокуратура не стали обжаловать приговор военного суда», — заявил представитель защиты в беседе с ТАСС.

Московский гарнизонный военный суд ранее признал генерала виновным по статье за получение крупной взятки при выполнении государственного оборонного заказа, передает Pravda.ru. Его осудили на семь лет, а также запретили ему занимать госдолжности сроком на семь лет. Прокурор на процессе изначально требовал для Шамарина 12 лет лишения свободы и штраф в размере 107 млн рублей. У осужденного также конфисковали имущество. СК завершил расследование дела Шамарина о взятке еще в январе, передает РАПСИ.