Бывший замначальника Генштаба ВС РФ Шамарин не стал обжаловать приговор за взятки

Вадиму Шамарину назначили семь лет колонии за взяточничество.
Приговор бывшему начальнику главного управления связи Вооруженных сил РФ — заместителю начальника Генерального штаба ВС РФ Вадиму Шамарину вступил в законную силу. Он не стал его обжаловать. Об этом рассказал адвокат Владимир Шелупахин. Шамарин был ранее осужден на семь лет колонии за получение крупной взятки.
«Приговор Шамарину вступил в законную силу. Ни сторона защиты, ни прокуратура не стали обжаловать приговор военного суда», — заявил представитель защиты в беседе с ТАСС.
Московский гарнизонный военный суд ранее признал генерала виновным по статье за получение крупной взятки при выполнении государственного оборонного заказа, передает Pravda.ru. Его осудили на семь лет, а также запретили ему занимать госдолжности сроком на семь лет. Прокурор на процессе изначально требовал для Шамарина 12 лет лишения свободы и штраф в размере 107 млн рублей. У осужденного также конфисковали имущество. СК завершил расследование дела Шамарина о взятке еще в январе, передает РАПСИ.