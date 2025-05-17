Бывший замначальника Генштаба ВС РФ Шамарин не стал обжаловать приговор за взятки

Московский гарнизонный военный суд ранее признал генерала виновным по статье за получение крупной взятки при выполнении государственного оборонного заказа, передает Pravda.ru. Его осудили на семь лет, а также запретили ему занимать госдолжности сроком на семь лет. Прокурор на процессе изначально требовал для Шамарина 12 лет лишения свободы и штраф в размере 107 млн рублей. У осужденного также конфисковали имущество. СК завершил расследование дела Шамарина о взятке еще в январе, передает РАПСИ.