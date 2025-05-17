Белый дом осудил агентство Moody’s за понижение рейтинга правительства США и указал на его репутацию

Рейтинговое агентство Moody’s снизило кредитный рейтинг правительства Соединенных Штатов на один пункт, с AAA до AA1. Администрация американского лидера Дональда Трампа не согласилась с таким решением. Белый дом резко раскритиковал понижение рейтинга и само международное агентство. Об этом сказано в релизе заместителя пресс-секретаря американского правительства Куша Десаи.
Он указал агентству на его репутацию. По заявлению, представители Moody’s молчали все последние четыре года, когда в государстве началась «финансовая катастрофа». Белый дом обвинил агентство в пособничестве демократам. Куш Десаи подчеркнул, что нынешняя администрация сосредоточена на «исправлении беспорядка», оставленного после предыдущих властей.
«Экономист Moody’s Марк Занди является советником Обамы и спонсором Клинтон, который с 2016 года является сторонником движения против Дональда Трампа Never Trumper. Никто не воспринимает его “анализ” всерьез», — написал в соцсети политический советник Стивен Чунг.
Агентство понизило рейтинг за увеличивающийся госдолг США. Однако второй уровень также означает финансовую надежность государства.