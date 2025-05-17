Белый дом осудил агентство Moody’s за понижение рейтинга правительства США и указал на его репутацию

Он указал агентству на его репутацию. По заявлению, представители Moody’s молчали все последние четыре года, когда в государстве началась «финансовая катастрофа». Белый дом обвинил агентство в пособничестве демократам. Куш Десаи подчеркнул, что нынешняя администрация сосредоточена на «исправлении беспорядка», оставленного после предыдущих властей.