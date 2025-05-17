Итальянская ассоциация помогает детям из ДНР отдыхать на море — активист

По его словам, ассоциация поддерживает детей Горловки, Петровского района, Харцызска, а также помогает больнице Мариуполя. Активист отметил, что эта помощь крайне важна, и к сожалению, многие из этих ребят за последние десять лет не знали, что такое мирная жизнь. Бертолази подчеркнул, что организация берет на себя расходы и организует поездки детей на море.