Итальянская ассоциация помогает детям из ДНР отдыхать на море — активист

Итальянская благотворительная организация «Помогите нам спасти детей» (Aiutateci a Salvare i Bambini) содействует организации морского отдыха для детей из Донецкой Народной Республики — Горловки и Петровского района Донецка. Об этом в ходе визита в Донецк РИА Новости сообщил итальянский политолог, руководитель местного отделения «Международного движения русофилов» Элизео Бертолази.
По его словам, ассоциация поддерживает детей Горловки, Петровского района, Харцызска, а также помогает больнице Мариуполя. Активист отметил, что эта помощь крайне важна, и к сожалению, многие из этих ребят за последние десять лет не знали, что такое мирная жизнь. Бертолази подчеркнул, что организация берет на себя расходы и организует поездки детей на море.
Он подчеркнул, что инициатива итальянских благотворителей направлена на то, чтобы дать детям ДНР возможность узнать жизнь вне зоны боевых действий.