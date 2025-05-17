Гороскоп для всех знаков зодиака на 17 мая

Для Тельцов многое будет казаться значимым и интересным, однако рабочие вопросы останутся в стороне. Всплывут старые знакомства, а общение с ними принесет радость. Их предложения могут показаться заманчивыми. Вечер лучше посвятить отдыху: прогулке или занятиям спортом, особенно монотонным упражнениям, способствующими принятию взвешенных решений.