До +17 градусов ожидается в Иркутске 17 мая

— По области переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный, юго-восточный, северо-восточный 5−10 м/с. Местами порывы могут достигать до 14 м/с. Температура +12,+17 градусов, при облачной погоде +5,+10, — говорится в сообщении.