До +17 градусов ожидается в Иркутске 17 мая

До +15, +17 градусов ожидается в Иркутске в субботу 17 мая. Синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5−10 м/с. Об этом сообщает Иркутский гидрометцентр.
— По области переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный, юго-восточный, северо-восточный 5−10 м/с. Местами порывы могут достигать до 14 м/с. Температура +12,+17 градусов, при облачной погоде +5,+10, — говорится в сообщении.
На Байкале ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный, северо-восточный 7−12 м/с, по югу и средней части местами порывы 15−18 м/с. Температура +8,+13 градусов.