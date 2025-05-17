Танк помог доставить православный крест до окопного храма в зоне СВО

После успешного завершения миссии в храме прошёл молебен.
Священный крест установили в окопном храме в зоне СВО. Видео © Предоставлено Народным фронтом для Life.ru.
Региональное отделение Народного фронта в Москве участвовало в строительстве этого храма, помогало наполнять его содержимым. И до сих пор православные москвичи передают подарки для храма и его настоятеля отца Максима.
Ранее священник рассказал о возведении бойцами СВО восьмигранного блиндажного храма. Он полностью оборудован — в подземном сооружении есть иконостас, подсвечники и церковная утварь, а свет внутрь проникает сквозь выведенный на поверхность купол.