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Танк помог доставить православный крест до окопного храма в зоне СВО

Российский танк с православным крестом успешно преодолел маршрут до окопного храма на Покровском направлении. Как сообщили Life.ru в Народном фронте, на борту вместе с бойцами был отец Максим.

После успешного завершения миссии в храме прошёл молебен.

Священный крест установили в окопном храме в зоне СВО. Видео © Предоставлено Народным фронтом для Life.ru.

Региональное отделение Народного фронта в Москве участвовало в строительстве этого храма, помогало наполнять его содержимым. И до сих пор православные москвичи передают подарки для храма и его настоятеля отца Максима.

Ранее священник рассказал о возведении бойцами СВО восьмигранного блиндажного храма. Он полностью оборудован — в подземном сооружении есть иконостас, подсвечники и церковная утварь, а свет внутрь проникает сквозь выведенный на поверхность купол.