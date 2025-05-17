Владельцы бара в Перми не выходили на связь с близкими погибшей девушки

Мария также сообщала aif.ru, что на похороны девушки пришли больше сотни человек. При этом, как отметила женщина, подруги, с которой Вожакова была в баре в ту трагическую ночь, не было. По ее словам, мать и младшие сестры девушки бились в истерике на похоронах, а отец расплакался возле гроба и просил прощения у погибшей дочери.