Владельцы бара в Перми не выходили на связь с близкими погибшей девушки

Владельцы бара «Пиво. Мясо», возле которого обнаружили висящее на заборе тело 18-летней Надежды Вожаковой, не выходили на связь с родственниками девушки после трагедии. Об этом в беседе с корреспондентом aif.ru рассказала тетя молодого человека умершей пермячки Мария.
«Владельцы того бара вообще никак не выходили на связь с родственниками после гибели Нади. Вообще никакого общения не было», — сообщила женщина.
Родственники погибшей Вожаковой считают, что она мучилась перед смертью. Они уверены, что к гибели девушки причастны третьи лица.
Мария также рассказывала aif.ru, что на похоронах Вожаковой заметила у нее на руке раны, которые могут свидетельствовать тому, что погибшую волочили по земле.
Вожакову похоронили 15 мая в родном селе Мокино. Девушка была одета в белое платье, а лежала она в светлом гробу. Погребена она рядом с бабушкой.
Мария также сообщала aif.ru, что на похороны девушки пришли больше сотни человек. При этом, как отметила женщина, подруги, с которой Вожакова была в баре в ту трагическую ночь, не было. По ее словам, мать и младшие сестры девушки бились в истерике на похоронах, а отец расплакался возле гроба и просил прощения у погибшей дочери.