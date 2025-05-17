Трамп не исключает новых «разрушительных» санкций против РФ

Возобновить прямые переговоры предложил российский лидер Владимир Путин. Его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским призвал того не упускать возникшую возможность для контакта с Россией. Их американский коллега Дональд Трамп также подчеркнул, что Киев обязан согласиться на встречу с Москвой.