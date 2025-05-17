Трамп не исключает новых «разрушительных» санкций против РФ

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что может рассмотреть возможность введения новых «разрушительных» санкций против России, если не удастся достичь соглашения по Украине.
Он отметил, что такое развитие событий вполне возможно «если не будет сделк».
— Пришло время разделывать индейку. Посмотрим, что будет, — добавил Трамп.
Он также отметил, что новые санкции США «разрушительны для России». Президент подчеркнул, что сейчас страна переживает «тяжелую экономическую ситуацию» из-за низких цен на нефть, передает Газета.ру.
Помимо этого, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ожидает информацию о реакции России на требования Украины о перемирии, выдвинутые в Стамбуле. В случае отказа Москвы, он планирует обсудить с США возможность введения новых санкций против России.
Возобновить прямые переговоры предложил российский лидер Владимир Путин. Его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским призвал того не упускать возникшую возможность для контакта с Россией. Их американский коллега Дональд Трамп также подчеркнул, что Киев обязан согласиться на встречу с Москвой.