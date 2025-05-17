Часть пенсионеров получит прибавку к пенсии с 1 июня

В июне не будет общей индексации пенсий, но часть пенсионеров все равно получит существенную прибавку, рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Гражданам, которым в мае исполнилось 80 лет, с 1 июня будут получать ежемесячную доплату к пенсии в размере 8 728 рублей, сообщил эксперт. Выплата придет автоматически, никаких заявлений писать не придется, подчеркнул он. Такая же прибавка к пенсии придет в июне тем пенсионерам, которым в мае подтвердили инвалидность первой группы, добавил Виноградов.
Кроме этого, если работающий пенсионер уволился в предыдущие месяцы, то в июне ему пересчитают пенсию с учетом всех пропущенных за время работы индексаций пенсии. В Социальный фонд обращаться не нужно, организация получит все необходимые сведения и автоматически проведет перерасчет.
Вадим Виноградов напомнил, что с января 2025 года работающим пенсионерам вернули ежегодную индексацию пенсии, но индексацию за прошлые года можно получить только после увольнения с работы, пишет «Прайм».