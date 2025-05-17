Часть пенсионеров получит прибавку к пенсии с 1 июня

Кроме этого, если работающий пенсионер уволился в предыдущие месяцы, то в июне ему пересчитают пенсию с учетом всех пропущенных за время работы индексаций пенсии. В Социальный фонд обращаться не нужно, организация получит все необходимые сведения и автоматически проведет перерасчет.