The Telegraph: Украинские чиновники опасаются возможной встречи Путина и Трампа

По мнению корреспондента Адриена Бломфилда, в Киеве опасаются, что в ходе такой встречи Путин сможет напрямую влиять на Трампа, минуя посредников, отстаивающих интересы Украины. Украинские чиновники полагают, что Трамп, склонный к более благосклонному отношению к России, может согласиться на сделку, которая будет навязана Украине.