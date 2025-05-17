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The Telegraph: Украинские чиновники опасаются возможной встречи Путина и Трампа

Британское издание The Telegraph сообщило о беспокойстве среди украинских чиновников в связи с возможной встречей президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа.

Британское издание The Telegraph сообщило о беспокойстве среди украинских чиновников в связи с возможной встречей президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа.

По мнению корреспондента Адриена Бломфилда, в Киеве опасаются, что в ходе такой встречи Путин сможет напрямую влиять на Трампа, минуя посредников, отстаивающих интересы Украины. Украинские чиновники полагают, что Трамп, склонный к более благосклонному отношению к России, может согласиться на сделку, которая будет навязана Украине.

— По этой причине (из-за возможной встречи Путина и Трампа — прим. «ВМ») украинские чиновники больше всего теряют сон, — цитирует Бломфилда РИА Новости.

Возобновить прямые переговоры предложил российский лидер Владимир Путин. Его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским призвал того не упускать возникшую возможность для контакта с Россией. Их американский коллега Дональд Трамп также подчеркнул, что Киев обязан согласиться на встречу с Москвой.