Социальные роли и биология: социолог рассказал о природном «бонусе» женщин и продолжительности жизни

Мужчина и женщина берут на себя отличающиеся друг от друга социальные роли. Однако средняя продолжительность жизни зависит не только от названного фактора. На здоровье влияют также биология и поведенческие паттерны. Такое мнение высказал кандидат социологических наук Александр Ткачев в беседе с «Газетой.ру».
Он объяснил, что многое зависит от взаимодействия человека с окружающей средой. По словам социолога, мужчины чаще оказываются в зонах, где приходится рисковать здоровьем. Так, 70% работников вредных производств и военных, отметил эксперт, — мужчины. Кроме того, женщины куда реже потребляют крепкий алкоголь и курят. Социолог обратил внимание и на поддержание здоровья. Так, по его данным, мужчины гораздо реже посещают врачей.
«Природа также изначально дает женщинам небольшой, но значимый “бонус”. Две X-хромосомы повышают устойчивость к генетическим заболеваниям, а гормон эстроген способствует защите сердечно-сосудистой системы. Однако биология — лишь фундамент», — добавил Александр Ткачев.
Врач-терапевт Антон Наумов заявил, что важнейшее правило для увеличения продолжительности жизни — активность. Именно она поддерживает здоровье.