Социальные роли и биология: социолог рассказал о природном «бонусе» женщин и продолжительности жизни

Он объяснил, что многое зависит от взаимодействия человека с окружающей средой. По словам социолога, мужчины чаще оказываются в зонах, где приходится рисковать здоровьем. Так, 70% работников вредных производств и военных, отметил эксперт, — мужчины. Кроме того, женщины куда реже потребляют крепкий алкоголь и курят. Социолог обратил внимание и на поддержание здоровья. Так, по его данным, мужчины гораздо реже посещают врачей.