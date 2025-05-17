Мучилась перед смертью: родные пообещали найти виновных в гибели пермячки

Родственники погибшей 18-летней Надежды Вожаковой, тело которой обнаружили висящим на штыре забора возле бара «Пиво. Мясо» в Перми, не верят, что ее смерть произошла без участия третьих лиц. Как рассказала aif.ru тетя молодого человека девушки Мария, близкие будут до последнего искать виновных в произошедшем.
Волочили по земле.
На руке погибшей Вожаковой на похоронах обнаружили следы царапин, рассказала aif.ru Мария. По ее словам, они были на правой руке девушки, причем, на левой их не было.
«Как будто ее тащили по земле — за ноги волочили», — сказала собеседница издания.
Женщина подчеркнула, что родственники не верят в то, что им говорят о смерти Вожаковой. Они придерживаются версии, что к гибели девушки может быть причастна ее подруга, которая была с ней в ту трагическую ночь в баре «Пиво. Мясо».
При этом Мария отметила в разговоре с aif.ru, что на похороны Вожаковой пришли больше сотни человек, однако той самой подруги на церемонии прощания не было. По ее словам, многие оставались до конца, пока не сделали могилу, чтобы оставить венки и положить цветы.
«Подруги Нади были, они до конца оставались, но именно этой не было», — рассказала женщина.
Последние часы жизни 18-летней девушки.
Родственники Вожаковой, тело которой нашли на заборе у бара в Перми, считают, что она мучилась перед смертью. При этом Мария сообщила в беседе с aif.ru, что неизвестно, что она могла пережить и что именно происходило в ту ночь.
«Когда мы ее хоронили, смотришь на нее — просто спит ангелок. Не верится. Очень жалко и тяжело», — сказала собеседница издания.
Источник, знакомый с ситуацией рассказал aif.ru, что Вожакова, по одной из версии, могла упасть на штырь забора с крыши. По его словам, пока неизвестно, как девушка могла туда залезть, а также зачем и почему упала. Он отметил, что погибшая была сильно пьяна.
«Следственными экспериментами устанавливается, что именно произошло», — заявил собеседник издания.
Близкие будут искать виновных.
Мария в разговоре с aif.ru сообщила, что родственники погибшей девушки будут до последнего бороться, чтобы наказать виновных в смерти Вожаковой.
«Родные это все так просто не оставят. Они до последнего будут бороться за справедливость, чтобы виновные были наказаны», — сказала собеседница издания.
По ее словам, близкие уверены, что к смерти девушки причастны третьи лица. По ее словам, родные настоят на том, чтобы заново перепроверили экспертизу, поскольку есть много несовпадений — она не могла сама упасть, она не могла ничего с собой сделать.
«Здесь что-то такое есть, не без чьих-то рук это произошло. Может быть, ей действительно что-то подмешали и пытались изнасиловать, но из-за чего-то не получилось. Будем ждать результатов, что справедливость все-таки восторжествует и виновные будут наказаны», — подчеркнула в разговоре с aif.ru Мария.
Кроме того, женщина рассказала, что владельцы бара, возле которого обнаружили на заборе висящее тело Вожаковой, никак не выходили на связь с родственниками девушки после ее гибели.
«Вообще никакого общения не было», — заявила aif.ru собеседница издания.
Вожакову похоронили 15 мая в родном селе Мокино. Девушка была одета в белое платье, а лежала в светлом гробу. Погребена она рядом с бабушкой. По словам Марии, мать и младшие сестры девушки бились в истерике на похоронах, а отец расплакался возле гроба и просил прощения у погибшей дочери.