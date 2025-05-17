Марочко: с украинскими диверсиями РФ будет сталкиваться не одно десятилетие

«Накануне ФСБ по Луганской народной республике опубликовало данные, когда боевик, пособник украинских террористов, использовал детские игрушки для самодельных взрывных устройств. Это говорит о многом, о сущности вообще украинского государства, ну и в целом объясняет, почему мы ведем специальную военную операцию. Дело в том, что Украина возвела терроризм на государственный уровень и обучает огромнейшее количество боевиков, с которыми нам впоследствии еще придется столкнуться не одно десятилетие», — сказал военный эксперт.