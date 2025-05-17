Украина обучает огромное количество боевиков, с которыми Россия будет сталкиваться не одно десятилетие. Об этом в разговоре с корреспондентом aif.ru рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР Андрей Марочко.
Ранее глава администрации Кременского муниципального округа сообщил, что в районе Кременной в ЛНР военные Вооруженных сил Украины используют мины, замаскированные под грибы.
«Накануне ФСБ по Луганской народной республике опубликовало данные, когда боевик, пособник украинских террористов, использовал детские игрушки для самодельных взрывных устройств. Это говорит о многом, о сущности вообще украинского государства, ну и в целом объясняет, почему мы ведем специальную военную операцию. Дело в том, что Украина возвела терроризм на государственный уровень и обучает огромнейшее количество боевиков, с которыми нам впоследствии еще придется столкнуться не одно десятилетие», — сказал военный эксперт.
Марочко также сообщил aif.ru, что украинские боевики минируют детские игрушки и различные гаджеты для поражения мирных граждан по методике террористических организаций.
До этого финский журналист Кости Хейсканен, побывавший на границе Курской и Сумской областей, рассказал aif.ru, что украинская армия использует в курском приграничье мины-ловушки в виде бревен.