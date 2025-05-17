Британское издание Financial Times, ссылаясь на информированные источники, сообщает, что попытки европейских политиков повлиять на позицию американского президента Дональда Трампа по России вряд ли увенчаются успехом.
«Они просто капают ему на мозги», — рассказал изданию высокопоставленный европейский чиновник, пожелавший остаться анонимным.
Как подчеркивает Financial Times, несмотря на постоянное давление европейских партнеров, администрация Трампа продолжает игнорировать их агрессивную позицию по России, сохраняя собственный внешнеполитический курс.
Накануне официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, почему Европа не участвует в переговорах по Украине. По словам Захаровой, сами действия ЕС не дают ей возможности участвовать в переговорном процессе.