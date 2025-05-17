В Иркутской области началась обработка леса от сибирского шелкопряда

В Иркутской области начали обработку леса от сибирского шелкопряда. Как стало известно КП-Иркутск, всего до 5 июня борьбу с вредителем планируется провести на площади 21,9 тысяч га.
В этом году первую обработку провели с воздуха в Зиминском лесничестве. На пятый день после окончания авиахимборьбы специалисты проведут оценку эффективности обработки. В случае выявления участков леса, обработанных с эффективностью менее 90%, мероприятия будут проведены повторно.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в регионе начали борьбу с незаконным выловом байкальского омуля. В этом году проведено более 2,7 тысяч контрольных мероприятий, в результате которых выявлено 2 948 нарушений законодательства о рыболовстве. Это на 15% больше, чем за аналогичный период 2023 года.