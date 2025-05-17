Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области началась обработка леса от сибирского шелкопряда

Борьбу с вредителем планируется провести на площади 21,9 тысяч га.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области начали обработку леса от сибирского шелкопряда. Как стало известно КП-Иркутск, всего до 5 июня борьбу с вредителем планируется провести на площади 21,9 тысяч га.

В этом году первую обработку провели с воздуха в Зиминском лесничестве. На пятый день после окончания авиахимборьбы специалисты проведут оценку эффективности обработки. В случае выявления участков леса, обработанных с эффективностью менее 90%, мероприятия будут проведены повторно.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в регионе начали борьбу с незаконным выловом байкальского омуля. В этом году проведено более 2,7 тысяч контрольных мероприятий, в результате которых выявлено 2 948 нарушений законодательства о рыболовстве. Это на 15% больше, чем за аналогичный период 2023 года.