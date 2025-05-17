В Иркутской области началась обработка леса от сибирского шелкопряда

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в регионе начали борьбу с незаконным выловом байкальского омуля. В этом году проведено более 2,7 тысяч контрольных мероприятий, в результате которых выявлено 2 948 нарушений законодательства о рыболовстве. Это на 15% больше, чем за аналогичный период 2023 года.