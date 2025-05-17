Американские сенаторы призвали к ужесточению санкций против РФ

После российско-украинских переговоров в Стамбуле некоторые американские законодатели активизировали свои призывы к ужесточению санкционного давления на Москву. сообщает агентство Reuters.
Сенаторы США возобновили требования к Конгрессу одобрить новые санкции в отношении России из-за якобы незначительного прогресса в переговорах о прекращении огня. Законопроект, предусматривающий первичные и вторичные санкции против России и ее торговых партнеров, поддерживается большинством сенаторов и незначительным числом членов Палаты представителей Конгресса США.
— Американские сенаторы возобновили призывы к Конгрессу одобрить санкции в отношении РФ «на фоне якобы» малого прогресса в переговорах о прекращении огня, — сообщает Reuters.
Группа сенаторов от обеих партий представила этот законопроект еще в начале апреля, на случай отказа России от предложенных США вариантов урегулирования конфликта на Украине.
Помимо этого, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ожидает информацию о реакции России на требования Украины о перемирии, выдвинутые в Стамбуле. В случае отказа Москвы, он планирует обсудить с США возможность введения новых санкций против России.