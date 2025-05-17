Американские сенаторы призвали к ужесточению санкций против РФ

Помимо этого, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ожидает информацию о реакции России на требования Украины о перемирии, выдвинутые в Стамбуле. В случае отказа Москвы, он планирует обсудить с США возможность введения новых санкций против России.